Yargı ikinci sezon ne zaman başlayacak? Kanal D Yargı 2. sezon fragman | Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor?​​​​​​​

Yargı ikinci sezon ne zaman başlayacak? Kanal D Yargı 2. sezon fragman! Yargı dizisinin yeni sezonunda izleyenleri neler bekliyor? Senaryoda hangi değişikliklere gidildi? Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi yetenekli oyuncuların olduğu Ay yapım imzalı dizinin 2. sezonu hakkında Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Erdi Işık, yeni sezonunun ilk bölümünün senaryosu hakkında bir fotoğraf yayınladı.

KANAL D YARGI 2. SEZON FRAGMAN | YENİ SEZONDA İZLEYENLERİ NELER BEKLİYOR?

Işık, dizinin 2. sezonunun ilk bölümünün çok güzel olduğunu da ifade etti. Seyirci kitlesi yapılan paylaşım üzerine kendilerini yine ters köşelerin beklediğini ifade etti.

Yargı isimli hukuk temalı televizyon dizisi projesinin 1. sezonunun son bölümünde Savcı Ilgaz ile Avukat Ceylin'in tekrardan evlenmesi büyük bir heyecan içerisinde izlenilmiş fakat daha sonra yayınlanan sahneler şok içerisinde karşılanmıştı. 6 ay sonra yazılı görüntüler dizinin final bölümünde birkaç dakikalık şeklinde gösterilmiş ve Ceylin'in birini öldürdüğü ortaya çıkmıştı. 6 ay sonrasında Ceylin'in gözleri yaşlı bir şekilde olduğu görülürken öldürdüğü kişinin ise Ilgaz olduğu öğrenildi.

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YARGI İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı dizisi 1 bölümünü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlamıştı. Yargı isimli televizyon dizisi projesinin oyuncularının kısa süre içerisinde sete çıkacağı bilinirken dizinin 2 sezon yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.