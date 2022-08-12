Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon tarihi belli mi?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın yeni sezona ne zaman başlayacağı merak edildi. Yaz dönemi bitmeye yaklaşırken dizinin sevenleri 2. sezonu araştırıyor. Peki Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon tarihi belli mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon tarihi belli mi?

Kafalarda bir sürü soru işareti bırakarak sezon finali yapan Yargı, sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı'nın yeni sezonunun başlama tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon tarihi belli mi?

Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon tarihi belli mi?

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YARGI 2. SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği Yargı dizisi 2. sezon da yeni oyuncuların dahil olacak Yargı dizisi 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü yeni sezon tanıtım çekimleri için sette olacak.

Dizinin yeni sezonu 18 Eylül 2022 günü başlayacak.

Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon tarihi belli mi?

YARGI OYUNCULARI

Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Nergis ÖztüYargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Nergis Öztürk, Pınar Çağlar Gençtürk, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.rk, Pınar Çağlar Gençtürk, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon tarihi belli mi?

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