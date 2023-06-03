Yargı’nın Ceylin’i final sonrası tarz değişikliğine gitti! Pınar Deniz’in kısacık saçlı hallerine beğeni yağdı: Takipçilerinden tam not aldı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, kısa saçlarıyla çektiği bir pozunu paylaştı. Bu yeni imajıyla hayranlarının dikkatini çeken Pınar Deniz, fotoğrafının altına yüzlerce yorum aldı. İşte Pınar Deniz'in o pozları...

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Yargı’nın Ceylin’i final sonrası tarz değişikliğine gitti! Pınar Deniz’in kısacık saçlı hallerine beğeni yağdı: Takipçilerinden tam not aldı

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, popüler Yargı dizisindeki Ceylin karakterinin ardından Disney+'ın yeni projesi olan Aktris dizisinde başrolü üstlenmiştir. Bu proje kapsamında Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte ekranlarda yer alarak hayranlarının beğenisini kazanmıştır. Pınar Deniz, sosyal medya hesabında paylaştığı kısa saçlı fotoğraflarla da büyük ilgi görmüş ve takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar almıştır.

Hızla yükselen bir kariyere sahip olan Pınar Deniz, son gönderisini "Yasemin Derin?" notuyla sevenleriyle paylaşmıştır. Bu gönderisi sadece 10 dakika içinde 10 binden fazla beğeni almıştır. Aktris dizisinde Yasemin Derin karakterini canlandıran Pınar Deniz, rol gereği farklı karakterlere bürünmektedir. Bu anlardan karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun yeni imajı büyük beğeni toplamıştır.

PINAR DENİZ'İN YENİ STİLİYLE VERDİĞİ POZLAR

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Pınar Deniz'in Instagram hesabında 2.8 milyon takipçisi bulunmaktadır ve son gönderileri altına hayranları tarafından "Şu güzelliğe bak", "Her hali kusursuz", "Yasemin Derin muhteşem olmuş" gibi yorumlar gelmiştir. Bu şekilde sevenlerinden tam not alan Pınar Deniz, hayranlarıyla etkileşimini sürdürmekte ve projeleriyle dikkat çekmektedir.

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