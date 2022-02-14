Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i, Yiğit Kirazcı'dan ayrılmak fena sarstı! Aşk acısı çekiyor! Sette gözyaşlarına hakim olamadı!
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i, Yiğit Kirazcı'dan ayrılmak fena sarstı! Aşk acısı çekiyor! Sette gözyaşlarına hakim olamadı!
Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide rol alan Yiğit Kirazcı ile olan birlikteliği biten Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz'in aşk acısı çektiği iddia ediliyor. Güzel oyuncu sette hüngür hüngür ağladı...