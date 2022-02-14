Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i, Yiğit Kirazcı'dan ayrılmak fena sarstı! Aşk acısı çekiyor! Sette gözyaşlarına hakim olamadı! Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide rol alan Yiğit Kirazcı ile olan birlikteliği biten Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz'in aşk acısı çektiği iddia ediliyor. Güzel oyuncu sette hüngür hüngür ağladı...

1 7 Şimdilerde pazar günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan "Yargı" dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yaz sinema filmi 'Aşkın Kıyameti' çekilirken meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı.