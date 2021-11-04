Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in yeni yaşını sevgilisi Yiğit Kirazcı dudak dudağa pozla kutladı! Güzel oyuncunun hediye yerine bağış istemesi takdir topladı! Yargı dizisinde Ceylin olarak seyirci karşısına çıkan Pınar Deniz'in 28. yaşını sevgilisi Yiğit Kirazcı dudak dudağa verdikleri bir pozu paylaşarak kutladı. Deniz'in hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği için bağış istemesi ise takdir topladı.

1 7 Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde Avukat Ceylin'i canlandıran güzel oyuncu Pınar Deniz bugün 28. yaşına bastı.