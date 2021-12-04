Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan, Şarkılar Bizi Söyler programında "Bulamazsın" şarkısını söyledi, seyirci kendinden geçti! Dinleyenleri mest etti!

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen dizi Yargı'da Eren komiser karakterine hayat veren Uğur Aslan, Sibel Can, Hakan Altuğ ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk oldu. Mütevazı kişiliğiyle beğenileri toplayan Aslan, Zeki Müren'den "Bulamazsın" adlı şarkıyı seslendirince, seyirciyi kendinden geçirdi.

SESİ DE OYUNCULUĞU KADAR VARMIŞ

Ünlü oyuncu, programda birçok şarkı seslendirdi. Ancak, Zeki Müren'in Bulamazsın şarkısı sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Yorumlar arasında "oyunculuğu kadar sesi de güzelmiş" iltifatları alan Aslan, mütevazı kişiliğiyle de Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardıç