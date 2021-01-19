Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yargıtay'ın 16. Ceza Dairesi Başkanı görevine üye Muhsin Şentürk seçildi. Bu kapsamda Muhsin Şentürk hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyorlar.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

AA'dan edinilen bilgilere göre Yargıtay 16. Ceza Dairesinde en kıdemli üye olarak başkanvekilliği görevini de yürüten Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen 52 yaşındaki Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.