Yargıtay Başkanı Cirit, Antalya Valisi Karaloğlu'nu ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Cirit, Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) tarafından Antalya'da düzenlenen "Fikri ve Sınai Mülkiyet Suçları Çalıştayı" programına katılmak için geldiği kentte, Vali Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başkan Cirit'e ziyarette, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Antalya Bölge Adliyesi Başkanı Orhan Özdemir de eşlik etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Cirit, Vali Karaloğlu ile Antalya'da adalet ve güvenlik anlamında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Vali Karaloğlu, ziyaretin anısına Cirit'e hediye verdi.

Kaynak: AA