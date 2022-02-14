Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sami Selçuk'un biyografisi

Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk'un kim olduğu araştırılıyor. Peki, Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Sami Selçuk'un biyografisi...

YARGITAY ESKİ BAŞKANI SAMİ SELÇUK KİMDİR?

84 yaşındaki Sami Selçuk 1937 Konya Taşkent'te doğmuştur.

1955 yılında Konya Lisesini, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Ankara yargıç adayı olarak mesleğe başlamış sonra sırasıyla, Sütçüler, Akşehir, Yenice ve 1972'den sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

21 Eylül 1982 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora yapmış, 1986 yılında Doçent olmuştur.

Birçok basılı eseri, Varlık (İstanbul), Türk Dergisi, Revue penitentitiare et de droit penal (Paris), Revue de droit penal et de criminologie (Bruxelles), Archivio penale (Milano), Cuadernos de politica criminal (Madrid) adlı yerli ve yabancı dergiler ile günlük basında yayımlanmış Türkçe ve yabancı dilde; hukuk, dil, laiklik ve Atatürkçülük ve çeşitli konularda makale ve denemeleri vardır. 1990'larda farklı konularda kaleme aldığı denemeleri Adam Sanat dergisinde yayımlanmıştır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 7 Temmuz 1999 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiştir. 15 Haziran 2002 tarihinde yasal yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP'tan Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olmuş ancak milletvekili seçilememiştir.

Emekliye ayrıldıktan sonra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin öğretim üyeleri kadrosuna [2] dahil olmuştur ve Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığına seçilmiştir. Fakültede Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku dersleri vermektedir. Ayrıca Aralık 2010'dan itibaren AİHM Danışma Paneli (AİHM yargıçlarını değerlendirmek yeterliliğini incelemek üzere kurulmuştur) üyeliğine seçilmiştir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliği görevini de yürütmüştür.

İletişim Yayınları tarafından yayımlanan Kemalizm başlıklı ciltte (Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce serisi, 2. cilt), Sami Selçuk'un Kemalizm, sivil toplum modernleşme ve demokrasi konularındaki görüşleri ele alınmıştır.

SAMİ SELÇUK'UN ESERLERİ