Yargıtay ev sahiplerini haklı buldu! Bunu yapan kiracılar her an evden atılabilir

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira zamları ve yüzde 25 zam kuralı gibi konularda anlaşmazlıklar sürüyor. Bazen evini daha yüksek bir fiyata kiralamak isteyen ancak yüzde 25'ten fazlasını tahsil edemeyen ve bu nedenle kiracısını tahliye etmek isteyen ev sahiplerinin kullandığı yöntemlerden biri de “ben geleceğim” demek oluyor eğer kiracı çıkmak istemezse ev sahibi mahkemenin yolunu tutmakta haklı olacak. Detaylar haberimizde…







YARGITAY'DAN KİRACILARI ÜZEN HABER

Yargıtay, bir ev sahibinin başka bir evde kiracı olarak yaşaması halinde kiracıyı boşaltması gerektiğine karar verdi. Yargıtay, bir tahliye davasında gerekliliğin birincil delilinin ev sahibinin kira kontratı olduğunu vurguladı.

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Türkiye Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalıştığı son günlerde Yargıtay'ın kiralık konutla ilgili emsal kararı tartışma konusu oldu. Yaşadığı şehirden kiralık evi olan bir ilçeye taşınan bir mülk sahibi, kiracıya "İşimi kaybettim ve evimi boşaltmanı istiyorum" diyerek evin kapısını çaldı. Sulh Ceza Hakimliği, kiracının evden çıkmak istememesinin ardından çalıştığı ilçeden ihraç edildiğini, söz konusu taşınmazın bulunduğu ilçeye yerleştiğini ve bir başka ev de kiracı olarak yaşadığını bildirdi. Ev sahibi, oğluna kalacak yer olmadığı için kiraladığı evin tahliyesini talep etti. Davalı Kiracı ise davanın reddini istemiştir.

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Mahkeme, davacının zaruret iddiasını ispatlayamaması nedeniyle davanın reddine karar vermiştir. Davacılar bu kararı temyiz edince Yargıtay 3. Hukuk Dairesi devreye girdi. Bir önceki kararda, mülk sahibinin başka bir apartman dairesinde kiracı olarak yaşaması yeterli delil olarak kabul edilmişti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye sebebi yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir. Somut olayda kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Dava, davacının oğlunun konut ihtiyacının bulunmasına dayanmakta ve bu durum muhtaç konut sözleşmesi dosyasında yer almaktadır. Yerleşim yeri temelli tahliye davasında, zaruretin birinci delili, kiracının kira ödemeye devam etmesidir. Söylemeye gerek yok, davacılar tarafından dinlenen tanıklar gereklilik iddiasını destekledi. Bu durumda ihtiyacın samimi, gerçek ve zorlayıcı olduğunu kabul etmeliyiz. Mahkeme tahliye talebini kabul etmeye karar vermeliydi, ancak reddine ilişkin yazılı karar usule ve yasaya aykırıdır ve bozulması gerekir.