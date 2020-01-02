Yargıtay kararının ardından Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını, Yargıtay 5. Ceza Dairesi usulen bozdu. Aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu sanıklar 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tekrar yargılanacak.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararını usul eksikliği nedeniyle bozdu.

YARGITAY'IN HÜKMÜ AZİZ YILDIRIM'IN BERAAT KARARINI ETKİLEMEYECEK

Yargıtay'ın bu hükmü Aziz Yıldırım'ın beraat kararını etkilemeyecek. Yargıtay, şike davasında verilen kararı esasen değil, usülde eksiklik olduğuna hükmetti ve mahkeme, yakalaması olup dosyaya sonradan dahil edilen isimlerle başından beri yargılanan Aziz Yıldırım gibi isimlerin dosyalarını ayrı ayrı karara bağlayacak.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamaları merak ediliyordu. Yıldırım, Takvim Gazetesi Spor Müdürü Tunç Özgen'e konuştu.

Yargıtay'dan şike davası kararı! Aziz Yıldırım dahil sanıklar tekrar yargılanacak

AZİZ YILDIRIM: ''SÜREÇ BU ŞEKİLDE UZAR''

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, ''Yargıtay kararı usülen bozdu. Esasen değil. Yargıtay, usülde iki hata bulmuş. Yargılama süreci bu şekilde uzar.'' ifadelerini kullandı.