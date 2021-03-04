Yargıtay onayladı: FETÖ üyesi Basri Aktepe'ye 12 yıl hapis

Son dakika haberi... Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görev aldığı bilinen ve FETÖ'nün 'altın nesil' kadrosunda yer aldığı öğrenilen eski istihbaratçı Basri Aktepe'nin 12 yıllık hapis cezası kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onaylandı.

27 Eylül 2019'da Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aketepe hakkında verilen kararın ardından istinafa başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi de kararı hukuka uygun olarak değerlendirdi.