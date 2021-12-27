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  3. Yargıtay şike davasında kararını verdi! Aziz Yıldırım ve 4 kişinin beraat kararları onandı

Yargıtay şike davasında kararını verdi! Aziz Yıldırım ve 4 kişinin beraat kararları onandı

Yargıtay 5. Dairesi Futbolda Şike davası kapsamında Trabzonspor Kulübü Derneğinin temyiz isteğini değerlendirdi. Daire, Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı.

Yargıtay şike davasında kararını verdi! Aziz Yıldırım ve 4 kişinin beraat kararları onandı

Trabzon Kulübü Derneği, Futbolda Şike davası kapsamında 36 sanıklı davadan dosyası ayrılan sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'nin beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Daire bu başvuruyu karara bağladı. 

Buna göre aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 4 sanık hakkında verilen beraatler daire tarafından oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, iletişimin tespiti kararlarının ardından alınan ses kayıtlarının Aziz Yıldırım tarafından kabul edildiği ancak Yıldırım'ın bu ikrarının hukuka uygun şekilde tespit edilmediği belirtildi. Kararda, bu nedenle iletişimin tespiti kararlarının, suçun sübutunda delil olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Yargıtay şike davasında kararını verdi! Aziz Yıldırım ve 4 kişinin beraat kararları onandı

KARAR VERİLDİ

Kararda, "Hukuka aykırı nitelikteki bu deliller dışlanarak mevcut delillerin değerlendirilmesi suretiyle Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun atılı şike ve teşvik primi suçlarından mahkumiyetlerine dair hükümlerin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 323/1 maddesi gereğince iptali ve hükümlülerin isnat edilen suçlardan beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir." denildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, diğer sanık Selim Kımıl hakkında Giresun FM'in sahibi Mustafa Cici'ye yönelik tehdit suçundan verilen mahkumiyet hükmünün temyizini de karara bağladı. Daire, Kımıl'ın avukatının temyiz istemini reddederek mahkumiyet kararını onadı.

Yargıtay şike davasında kararını verdi! Aziz Yıldırım ve 4 kişinin beraat kararları onandı Yargıtay şike davasında kararını verdi! Aziz Yıldırım ve 4 kişinin beraat kararları onandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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