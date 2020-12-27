Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok, yeni tip koronavirüs nedeniyle bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastalığı ağır geçiren Altunok'tan açı haber geldi.

Ölümcül virüsten hayatını kaybeden Altunok'un cenazesi 27 Aralık saat 14.00'te Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HSK BAŞKANVEKİLİ YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Altunok'un vefat etmesinin ardından açıklama yapan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Değerli meslektaşım Yargıtay Üyesi Nihat Altınok' un vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.

NİHAT ALTUNOK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kayseri'de 1966 yılında doğan Altunok, Kayseri Fevzi Çakmak Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Altunok, sırasıyla Muratlı, Lice, Selendi ve Kızılcahamam savcılığı, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara savcılığı ve Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 15 Aralık 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.