Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yüksel Kocaman kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları internet mecrasında çokça aratılanlardan birisi oldu. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜKSEL KOCAMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

50 yaşındaki Yüksel Kocaman, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, 5 Mayıs 1970 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Devrek’te tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Pınarhisar ve ardından Çatalzeytin Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılından itibaren sırasıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimliği, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne atandı. 31.10.2014 tarihinden 19.01.2017 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 19.01.2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

NE OLDU?

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılarının da aralarında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcı olan Yüksel Kocaman'da bu kişiler arasında yer aldı.