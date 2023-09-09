Yargıtay’dan kiralık araçlarda emsal iş kazası kararı

Özel otomobilini, çalıştığı işyerine kiralayan genç, fenni muayene sırası beklerken araçta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yargıtay’dan kiralık araçlarda emsal iş kazası kararı

Özel otomobilini, çalıştığı işyerine kiralayan genç, fenni muayene sırası beklerken araçta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. İş Mahkemesi ve SGK'nın "iş kazası değil" dediği olaya son noktayı Yargıtay 210. Hukuk Dairesi koydu.

Teknik servis olarak çalıştığı işyerine kendi özel aracını kiralayan K.M., aracın fenni muayenesi için gittiği istasyonda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İşçinin yakınları, olayın iş kazası olduğunu belirterek İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davalı SGK ve şirket sahibi, iddiaları reddetti. Mahkeme, aracı muayeneye götüren işçinin o saatlerde izinli olduğuna dikkat çekern Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı davacılar istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı geri çevirdi. Davacılar bu kez kararı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi verdiği emsal kararla, iş Gkazası tartışmalarını başka bir boyuta taşıdı. Kararda şöyle denildi: "Eldeki davada; müteveffa işçinin, iş görme edimini yerine getirirken aynı zamanda mülkiyeti kendisine ait olan aracını da işverene tahsis ettiği, bunun karşılığında da km başına araç kira bedeli aldığı ortadadır. Davalı işveren yanında, teknik servis elemanı olarak çalışmakta olan müteveffa işçinin, kendisine verilen günlük servis fişlerine göre servise çıktığı, söz konusu aracın Tüvtürk'e muayene için götürüldüğü gün işyerinden, araç muayene sonrası servise çıkılacağından daha az teknik servis fişinin verildiği anlaşılmaktadır. Sigortalının, sabah işyerine geldiği, o gün çıkacağı servis fişlerini aldığı, servise çıkacağı ve işverene tahsis ettiği aracını muayene ettirdikten sonra aynı gün içerisinde kendisine verilen teknik servis fişlerine göre çalışmasına devam edeceği de gözardı edilmemelidir. Geçirdiği kalp krizi sonrasında, bedence arızaya uğradığı ve öldüğü hususu gözetildiği nde, olayın iş kazası olduğunun kabulü gerekirken aksi düşünce ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri için dev yatırım
Kayseri için dev yatırım
Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı
Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı
Balıkçı tezgahının bu sezonki starı ’hamsi’
Balıkçı tezgahının bu sezonki starı ’hamsi’
Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor
Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor
Son Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı
2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha
Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha
Otomobilin tavanını desteklemek için tahta kullanmışlar
Otomobilin tavanını desteklemek için tahta kullanmışlar
Bursa Textile Show sektörün ihracatına güç kattı
Bursa Textile Show sektörün ihracatına güç kattı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!