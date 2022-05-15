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  3. Yargıtay'dan özel güvenlik kararı! Üst araması yapamayacaklar

Yargıtay'dan özel güvenlik kararı! Üst araması yapamayacaklar

Yargıtay, yaklaşık 2 milyon özel güvenlik görevlisini ilgilendiren bir karara imza attı. Alınan kararla Yüksek Mahkeme; özel güvenlik görevlisince yapılan aramanın hukuka aykırı olduğuna, bu arama işleminden elde edilen maddi delillerin hükme esas alınamayacağına hükmetti.

Yargıtay'dan özel güvenlik kararı! Üst araması yapamayacaklar

Yüksek mahkemenin aldığı karar ile özel güvenlik görevlilerinin yapacağı aramanın hukuka aykırı olduğu, bu arama işleminden elde edilen maddi delillerin hükme esas alınmayacağına hükmedildi. Özel güvenlik görevlilerinin üstünü aradığı yabancı uyruklu kişiden uyuşturucu çıkması sebebiyle, şahıs gözaltına alınmıştı.

Güvenlik görevlisinin aramasıyla üstünden uyuşturucu çıkan şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde yabancı uyruklu şahıs hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargıtay'dan özel güvenlik kararı! Üst araması yapamayacaklar

HÜKÜM BOZULDU, SANIK BERAART ETTİ

'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan mahkumiyete çarptırılan şahıs, karara itiraz etti. Temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 10. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Özel güvenlik personeli tarafından yapılan aramaların hukuken geçersiz olduğuna dikkat çekilen kararda; adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan aramanın hukuka aykırı olduğundan bu arama işleminden elde edilen maddi delillerin hükme esas alınamayacağı bildirildi.

Yargıtay'dan özel güvenlik kararı! Üst araması yapamayacaklar

Olay sonrası alınan kararda Ceza muhakemesinin amacının sosyal düzenin korunması ile kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulması ve hukuken geçerli delillerle hiç bir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılması gerektiği, adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan arama hukuka aykırı olduğundan ve bu arama işleminden elde edilen maddi deliller hükme esas alınamayacağından; hakkında mahkûmiyetine yeterli başkaca delil bulunmayan sanığın beraati yerine, yazılı gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırı olduğu kararına varıldı. Hüküm bozulduğu için şahsın tahliyesine, başka suçtan tutuklu ve hükümlü olmadığı takdirde serbest bırakılmasına ve cumhuriyet Başsavcılığına  müzekkere yazılmasına oy birliği ile karar verildiği açıklandı.

 

 

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