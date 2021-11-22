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Yarı insan yarı köpek canlıyı görenler gözlerine inanamadı, görüntüler dünyada deprem etkisi yaratacak!

Avustralya'da ormana balık tutmaya giden bir adam, kendisini takip ettiğini düşündüğü bir yaratıkla karşı karşıya geldi. Gördüğü manzara karşısında aklını kaybetme derecesine gelen Avustralyalı vatandaş, yarı insan yarı köpek olarak nitelendirilen yaratığın fotoğraflarını da görüntüledi.

Yarı insan yarı köpek canlıyı görenler gözlerine inanamadı, görüntüler dünyada deprem etkisi yaratacak!

Yıllar önce ABD'de görülen "yarı insan yarı köpek" yaratık, yıllar içinde farklı ülkelerde de insanların karşısına çıkmış, büyük korkuya sebep vermişti. Akıllara durgunluk veren canlı, bu defa Avustralya'da görüntülendi. Bir ormana balık avlamak için giden John isimli yurttaş, ağaçların arasında kendisini dikizleyen bir cisim olduğunu fark etti. Kafasını çevirip yaratıkla karşılaşan adamın, gördüğü manzara karşısında adeta ağzı açık kaldı.

Yarı insan yarı köpek olan yaratık herkesin aklını başından aldı! Görenler gözlerine inanamadı, görüntüler dünyada deprem etkisi yaratacak!

BELİRGİN FOTOĞRAFI YOK, ANLATILANLAR UYUŞUYOR

Oldukça farklı ve korkutucu bir canlı olan "yarı insan yarı köpek" yaratığını daha önce görüntüleyen olmadı. Karşılaştıkları manzara karşısında paniğe kapılan vatandaşlardan sadece bir tanesi cesaret gösterip yaratığı fotoğraflayabildi. Ormana balık avlamaya giden John, akıllara durgunluk veren canlının görüntüsünü net çekemese de, paylaştığı fotoğraf kısa sürede dünyada viral oldu.

"BENİ TAKİP ETTİĞİNİ BİLİYORDUM"

Korkunç yaratığın kendisini takip ettiğini söyleyen John isimli adam, "Elimdeki sopayı kayaya her vurduğumda arkamda adımlarını duydum. Beni takip ettiğini çok iyi biliyordum fakat en fazla bu kareyi çekebildim" ifadelerine yer verdi.

Çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan John, çok kısa bir süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaştı. Fotoğrafları görenler yaratığı net ayırt edemese de, daha önce anlatılanların etkisiyle paniğe kapıldılar.

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