Yarı Kübik ne demek, TDK'ya göre Yarı Kübik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yarı kübik ne demek? Yarı kübik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yarı kübik kelimesi. Peki yarı kübik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yarı kübik nedir, yarı kübik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YARI KÜBİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yarı kübik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yarı kübik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parabol

