Yari Otto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yari Otto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yari Otto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yari Otto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yari Otto 27 Mayıs 1999 tarihinde Wolfsburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yari Otto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMG GmbH yapmaktadır. Yari Otto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yari Otto'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yari Otto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yari_otto/

Yari Otto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yari Otto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yari Otto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yari Otto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2018 yılında E. Braunschweig

1 Eylül 2022 yılında SC Verl

Yari Otto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yari Otto şuan SC Verl takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yari Otto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSG Mörse (2006-2011), VfL Wolfsburg (2011-2018)

Almanya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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