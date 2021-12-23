Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanıyor, sömestr ne zaman 2022?
Aralık ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte, yarı yıl tatiline de az bir zaman kaldığını bilen öğrenciler "Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanıyor, sömestr ne zaman 2022?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
Kış aylarında etkisini gösteren kar yağışı bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilmesine neden olurken, illerine gelecek "tatil" haberinden umudu kesen öğrenciler, bu defa yarı yıl tatilinin tarihlerini araştırmaya başladı. Haberimizde Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanıyor, sömestr ne zaman 2022? sorularının yanıtlarına yer verdik.
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN 2022? OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, SÖMESTR NE ZAMAN 2022?
15 günlük yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de sona erecek.
YARIYIL TATİLİNDE İSTANBUL'DA GEZİLECEK YERLER
İstanbul Surları
Dolmabahçe Sarayı
Haliç
Beylerbeyi Sarayı
Topkapı Sarayı
Yıldız Sarayı
Çırağan Sarayı
Galata Kulesi
Kız Kulesi
Taksim Meydanı
Sultanahmet Meydanı
Beyazıt Meydanı
Bakırköy Özgürlük Meydanı
Gülhane Parkı
Şile-Ağva-Riva
Anadolu Hisarı
Kuzguncuk
Anadolu Kavağı
Adalar
YARIYIL TATİLİNDE ANKARA'DA GEZİLECEK YERLER
Ankara Kalesi
Hamamönü Mahallesi
Augustus Tapınağı
Roma Hamamları
Beypazarı
Jülien Sütunu
Ankara Bağ Evi
Pirinç Han
Samanpazarı
Kızılay Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi
Duatepe Anıtı
Estergon Kalesi
Kalecik Kalesi
Atakule
Akköprü
Mogan Gölü
Eymir Gölü
Mavi Göl (Bayındır Barajı)
Kuğulu Park
Harikalar Diyarı
Göksu Parkı
Gençlik Parkı
Dikmen Vadisi Park
Çansera Parkı
Anfa Altınpark
Yıl Parkı
Abdi İpekçi Parkı
Ankara Botanik Parkı
Seğmenler Parkı
Güvenpark
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Ankara Etnografya Müzesi
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)
MTA Tabiat Tarihi Müzesi
Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası)
Gordion Antik Kenti Müzesi
Türk Hava Kurumu Müzesi
PTT Pul Müzesi
TCMB Para Müzesi
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi
ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi
ODTÜ Arkeoloji Müzesi
Ankara Roma Hamamı
Meteoroloji Müzesi
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi
Gökyay Vakfı Satranç Müzesi
Ziraat Bankası Müzesi
Vakıf Eserleri Müzesi
Altınköy Açık Hava Müzesi
CerModern
Mehmet Akif Ersoy Müze Evi
TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi