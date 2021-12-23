Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanıyor, sömestr ne zaman 2022? Aralık ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte, yarı yıl tatiline de az bir zaman kaldığını bilen öğrenciler "Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanıyor, sömestr ne zaman 2022?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

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Kış aylarında etkisini gösteren kar yağışı bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilmesine neden olurken, illerine gelecek "tatil" haberinden umudu kesen öğrenciler, bu defa yarı yıl tatilinin tarihlerini araştırmaya başladı. Haberimizde Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanıyor, sömestr ne zaman 2022? sorularının yanıtlarına yer verdik. YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN 2022? OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, SÖMESTR NE ZAMAN 2022? 15 günlük yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de sona erecek. YARIYIL TATİLİNDE İSTANBUL'DA GEZİLECEK YERLER İstanbul Surları Dolmabahçe Sarayı Haliç Beylerbeyi Sarayı Topkapı Sarayı Yıldız Sarayı Çırağan Sarayı Galata Kulesi Kız Kulesi Taksim Meydanı Sultanahmet Meydanı Beyazıt Meydanı Bakırköy Özgürlük Meydanı Gülhane Parkı Şile-Ağva-Riva Anadolu Hisarı Kuzguncuk Anadolu Kavağı Adalar YARIYIL TATİLİNDE ANKARA'DA GEZİLECEK YERLER Anıtkabir Ankara Kalesi Hamamönü Mahallesi Augustus Tapınağı Roma Hamamları Beypazarı Jülien Sütunu Ankara Bağ Evi Pirinç Han Samanpazarı Kızılay Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi Duatepe Anıtı Estergon Kalesi Kalecik Kalesi Atakule Akköprü Mogan Gölü Eymir Gölü Mavi Göl (Bayındır Barajı) Kuğulu Park Harikalar Diyarı Göksu Parkı Gençlik Parkı Dikmen Vadisi Park Çansera Parkı Anfa Altınpark Yıl Parkı Abdi İpekçi Parkı Ankara Botanik Parkı Seğmenler Parkı Güvenpark Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara Etnografya Müzesi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası) MTA Tabiat Tarihi Müzesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası) Gordion Antik Kenti Müzesi Türk Hava Kurumu Müzesi PTT Pul Müzesi TCMB Para Müzesi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi ODTÜ Arkeoloji Müzesi Ankara Roma Hamamı Meteoroloji Müzesi TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Ziraat Bankası Müzesi Vakıf Eserleri Müzesi Altınköy Açık Hava Müzesi CerModern Mehmet Akif Ersoy Müze Evi TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi ?18 TL’ye kadar yükselen doların düşüşü devam eder mi?



??Siz neler düşünüyorsunuz?#dolar #döviz #benimanladığım — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 21, 2021 Büşra Mercimek Eğitim Editörü yarıyılyarıyıl tatilisömestrtatil