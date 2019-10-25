Altın fiyatları 25 Ekim Cuma günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki Yarım Altın fiyatı ne kadar? İşte 25 Ekim 2019 yarım altın alış satış fiyatları

Yarım Altın fiyatı ne kadar? 25 Ekim 2019 yarım altın alış satış fiyatları

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 277,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 789 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 809 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN: 452 LİRA

YARIM ALTIN: 905 LİRA

GRAM ALTIN: 278 LİRA