Yarım asır sonra ilk çivi

Marmarabirlik, geleceğine önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. İnşaatı devam eden Gemlik Kooperatifi'nin yeni depolama tesisi hızlı bir şekilde ilerliyor. Tesiste incelemelerde bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Hedefimiz depolama kapasitesini 100 bin tona çıkarmak. Zeytinin başkenti Gemlik Kooperatifi'ne 50 yıl sonra hizmet anlamında bir çivi çakılması bizleri gururlandırmaktadır" dedi.

2010 yılından bu yana üreticinin yüzünü güldürmeye devam eden Marmarabirlik, bir taraftan da yatırım ve atılım hamlelerini sürdürüyor. Türkiye ve dünya pazarında hak ettiği yeri alma yolunda önemli mesafe kat eden Marmarabirlik depolama kapasitesini 100 bin tonlara çıkarmayı hedeflemektedir.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Gemlik'teki inşaatta incelemelerde bulundu. Asa teknik ekip ve müteahhit firmadan detaylı bilgiler aldı. Yapılan tesisin hem Marmarabirlik, hem de Gemlik Kooperatifi için önemine vurgu yapan Hidamet Asa, "Marmarabirlik'i yeniden îmâr ediyoruz. Zeytinin başkenti Gemlik kooperatifine yarım asır sonra hizmet etmek ve yatırım yapmak bize nasip oldu. 2008'te Marmarabirlik'in depolama kapasitesi 55 bin tonlardan bugün 80 bin tonlara ulaştı. Depolama kapasitemizi 100 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Marmarabirlik'in kurucu kooperatifi ve zeytinin başkenti olan Gemlik Kooperatifi'ne yakışır bir tesis yapılıyor. Bu tesis ile birlikte Birliğin depolama kapasitesi artarken, üreticilerimizden daha fazla ürün alımı yapabilmek için fizikî şartlar da iyileştirilmiş olacaktır" dedi.

Kooperatif ortaklarına da önemli mesajlar veren Asa, "Bizim dönemimize kadar bu yatırımlar neden yapılmadı? Sebebi çok açık. Çünkü Marmarabirlik zarar ediyordu. Yatırım yapamadığı gibi, güneş çıktığında eriyen karlar gibi her geçen gün öz kaynakları da erimekteydi. Marmarabirlik'in nerden nereye geldiğinin iyi irdelenmesi gerekir. Geçtiğimiz yıl 51 bin 500 ton, bir önceki yılla birlikte son iki yılda 102 bin ton ürün alımı yapıldı. Eğer bu depolar yapılmasaydı ürün nasıl alınacak ve nereye konulacaktı. Ortaklarımız şunu çok iyi bilmelidir ki yapılan yatırımlar Marmarabirlik'in ve ortaklarımızın geleceğine yapılmaktadır. Ürün teslimatında sıkıntılar yaşayan Gemlik Kooperatifi ortaklarına sesleniyorum. Kooperatifinize sahip çıkın. Marmarabirlik olmazsa sonumuzun ne olacağının geçtiğimiz yıl çok iyi anlaşıldığını düşünüyorum" dedi.

MET İnşaat tarafından yapılan ve inşaatı önümüzdeki kampanyaya yetiştirilmesi sözü alınan depolama tesisi 7 bin 120 metrekare kapalı alan ve 4 bin 500 ton depolama kapasitesine sahip olacak. Tesis toplam 18 milyon TL'ye mâl olacak.

Kaynak: İHA