Yarım asırlık kasabın koleksiyon merakı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yarım asırdır kasaplık yapan Hasan Hüseyinca'nın (68) biriktirdiği tarihi obje, biblo, madalya ve antika eşyalar büyük ilgi çekiyor.

Çocukluğundan beri antika eşyalara ilgi duyan ve koleksiyon yapmaya başlayan, yarım asırdır kasaplıkla uğraşan Hüseyinca, küçük bir müzede bulunabilecek kadar yüzlerce madalya, biblo ve tarihi eşya biriktirdi.

Kıyık Caddesi'nde kasaplık yapan Hasan Hüseyinca, günün büyük bölümünü dükkanının üst katındaki bürosunda "göz bebeklerim" diye tanımladığı tarihi objelerle ilgilenerek geçiriyor.

Aynı zamanda restoran işletmeciliği de yapan Hüseyinca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun iş stresini koleksiyonuna harcadığı zamanla attığını söyledi.

Osmanlı sultanları ve sultan eşlerinin biblolarını biriktirerek koleksiyon yapmaya başladığını belirten Hüseyinca, "Çocukluğumdan beri koleksiyon yapmayı seviyorum. Sahibi olduğum Osmanlı padişahları ve eşlerine ait biblolar, Kızıl Ordu madalyaları ve antika eşyaları yaklaşık 45 yıldır biriktiriyorum. Bu benim için bir yaşam tarzı haline geldi. Bu biblolar, madalyalar ve antika eşyalar benim göz bebeklerim." dedi.

- "Hepsini bir yerde sergilemeyi düşünüyorum"

Sahibi olduğu koleksiyonu oluşturmak için binlerce lira harcadığını ifade eden Hüseyinca, şunları kaydetti:

"Bunları internetten, antikacılardan ve müzayedelerden alıyorum. Osmanlı dönemi padişahları ve eşlerinin, devlet adamlarının bibloları var. Fatih Sultan Mehmet'in, Sultan Abdülhamid'in, İsmet İnönü'nün ve birçok padişahın, devlet adamının biblolarını özenle biriktirdim. Bu bibloları İstanbul'da bu işlerle ilgilenen bir yere yaptırıyorum aynı zamanda antikacılarda bulduğumda kendim de alıyorum. Madalyaların hepsi ise Sovyetler Birliği dönemindeki Kızıl Ordu mensuplarının orijinal madalyaları. Hepsini antikacılardan ve müzayedelerden aldım. Bu madalyalarda çok özel parçalar."

Hüseyinca, koleksiyonundaki objeleri satın almak için birçok kişinin para teklif ettiğini belirterek, "Bu parçalar benim evladım gibi. Koleksiyonumdaki eserler için birçok kişi para teklifinde bulunuyor. Ancak bunlar benim göz bebeğim. Ne kadar para verilirse verilsin bir tanesini dahi satmam.Torunlarımıza yadigar kalacak. Önümüzdeki süreçte bu eserlerin hepsini bir yerde sergilemeyi düşünüyorum. Amacım koleksiyonumu daha da büyütmek." diye konuştu.

Kaynak: AA