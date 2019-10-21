Yarım saatlik yağmur trafiği felç etti

Şanlıurfa'da yarım saat yağan yağmur trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasarlı kazalar yaşandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Uçaksavar kavşağında araçlar battı çıktı olarak bilinen alt geçide takıldı.

Trafik akışı bir türlü sağlanamayınca sürücüler geri dönüp ters şeritten ilerledi. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ise elektrik kesintileri yaşandı.

Kaynak: İHA