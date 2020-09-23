Yarım saatte 37 bin liralık zarar verdi! Rahat tavırlarıyla pes dedirtti

Mersin'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir otomobil gece saatlerinde paramparça edildi. Sabah saatlerinde arabanın yanına giden sahibinin durumu fark etmesiyle olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. İzlenen güvenlik kamerası görüntülerinde zanlı veya zanlıların 32 dakikada 37 bin liralık zarar verdiği görüldü.