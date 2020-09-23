Yarım saatte 37 bin liralık zarar verdi! Rahat tavırlarıyla pes dedirtti
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı Gazi Mahallesi'nde yaşanan olayda 34 yaşındaki İsmail Turgay Uçak, sabah saatlerinde arabasının yanına gidince korkunç bir manzara ile karşılaştı. Arabanın birkaç yerinden zarar gördüğünü gören Uçak, durumu hemen polis ekipleri bildirdi. Polis ekipleriyle güvenlik kameralarına bakan kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilinin yarım saatte parçalandığının gördü. Bu olayın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs suçlamaları kabul etmezken, araba sahibi şüphelinin gereken cezayı almasını istiyor.
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