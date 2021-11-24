"Yarın bile 7'den büyük bir deprem olabilir" diyen Şükrü Ersoy, İstanbul depremi için tarih verdi: Bir 10 yıl geçmeyecek

TGRT Haber'de Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına konuk olan Yıldık Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da olması beklenen deprem ve deprem riski olan iller hakkında konuştu.

"HATAY'DA BEKLEDİĞİM BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR"

Türkiye'de hayati fay zonlarının olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hatay'da büyük bir deprem olabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Hayati zonlarımız birkaç tane. Bir Batı Anadolu'da çöküntü havzalarının olduğu bir yer var. Burada pek çok fay var deprem olabilir. Kuzey Anadolu fayı var. Marmara'dan geçip Bingöl Karlıova'ya kadar giden 1200 km uzunluğunda. Bunun üzerinde yerleşim yerleri var. Doğu Anadolu Fayı var, Bingöl'den başlayıp Hatay'a kadar giden. Hatay'ın içinden geçen bir ölü deniz fayı var, Kızıldeniz'e kadar giden. Ben Hataylıyım, Hatay'da beklediğim büyük depremler olabilir. Elazığ depremi oldu. Elazığ depremiyle bir yer rahatladı ama bir ucu Pütürge'de, bir ucu Hazar Gölü'nün orada. "

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Yeşim Salkım'ın İstanbul'da ne zaman deprem olabileceği ilişkin sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy," 1999'dan sonra hem fikir olduğumuz konu şuydu bir sürü hocamızın; 30 yıl içinde bir deprem olabileceği konusuydu. Bunun 20 yılı geçti. Yarın bile 7'den büyük bir deprem olabilir. Ama çok uzamayacak bu. Yani bir 10 yıl geçmeyecek. Evladınıza bir ev bırakacaksınız tabut bırakıyorsunuz, sağlam ev bırakmıyorsanız. Bu depremleri yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

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