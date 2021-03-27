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Yarın hangi sınav var 2021? Yarın ÖSYM sınavı var mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavları genellikle hafta sonları yapılmaktadır. Bu kapsamda bir çok kişi yarın yapılacak sınavın adını merak ediyor. Peki Yarın hangi sınav var 2021? İşte ÖSYM sınav takvimine göre yarınki sınav hakkında tüm detaylar....

Yarın hangi sınav var 2021? Yarın ÖSYM sınavı var mı?

Pandemi sürecinde bir çok merkezi sınav iptal edildi ve ya ertelendi. Ancak bazı sınavların tarihinde bir değişiklik olmadı. ÖSYM sınav takvimine göre 28 Mart 2021 Pazar günü bir sınav gerçekleştirilecek. Peki yarınki sınav hangisi? Yarın hangi sınav var 2021?

YARIN HANGİ SINAV VAR 2021?

28 Mart 2021 Pazar günü YÖKDİL /1 sınavı uygulanacak. Merkezi sınav hakkında açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ''Yarın gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) girecek tüm adaylarımıza başarılar, bu sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim.'' dedi.

YARIN ÖSYM SINAV VAR MI?

ÖSYM yarın yani 28 Mart günü Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (2021-YÖKDİL/1) 47 sınav merkezinde uygulayacak. 

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 80 soru yöneltilecek. Adayların soruları çözmek için toplam 180 dakika süresi olacak.

ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. Buna göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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