Yarın hava nasıl olacak? 23 Ocak 2019 Hava durumu

23 Ocak 2019 Çarşamba günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yarın yurdun büyük bir bölümünde özellikle İstanbul'un Avrupa Yakasında sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 23 Ocak hava durumunun diğer detayları...

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 29 OCAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle, güney ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli esecek.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA 23 OCAK

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevreleri, zamanla bölgenin batısı ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 9°C, 16°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANAKKALE 9°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

İSTANBUL 7°C, 13°C Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde doğusu yer yer puslu

KIRKLARELI 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Denizli çevreleri, gece saatlerinden sonra İzmir ve Muğla çevreleri, zamanla bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak, Muğla kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana gelmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 1°C, 9°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

IZMIR 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çeşme Yarımadası ve zamanla il genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

KÜTAHYA 1°C, 8°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde itibaren Antalya ve Burdur çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 16°C Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 4°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MERSİN 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKISEHIR 3°C, 9°C Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 3°C, 11°C Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SİVAS -7°C, 1°C Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SİNOP 8°C, 15°C Parçalı bulutlu

BOLU 3°C, 8°C Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 7°C, 15°C Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 5°C, 14°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM 0°C, 8°C Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ORDU 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -16°C, -4°C Parçalı ve az bulutlu

KARS -19°C, -4°C Parçalı ve az bulutlu

MUŞ -8°C, -2°C Parçalı ve az bulutlu

VAN -9°C, 3°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN -1°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve sisli

DIYARBAKIR 0°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer pus ve sisli

GAZIANTEP 2°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 12°C ve az bulutlu