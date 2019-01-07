Bugün hava nasıl olacak? Soğuk havaların şiddetinin arttırarak devam ettiği şu günlerde vatandaşlar da bu soruyu sormaya devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarına göre ise asıl soğuk hava kar yağışının Salı gününde başlayacağı yönünde oldu. Neredeyse yurdun bir çok ilinden geceden itibaren etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki yarın hangi illerde kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı ? İstanbul 5 gümlük hava durumu tahminleri...

Kar yağışının durmadan devam ettiği bazı illerde bugün okullar edildi. Bir çok şehirlerarası yol ulaşıma kapanırken yoğun kar yağışının yarın daha da etkili olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre yarın kar yağışı çok geniş bir kesime yayılacak. Meteorolojinin alarm verdiği illerde yarım metreye yakın kar yağışı bekleniyor. Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'a 50 santim kar yağacak.

Yarın (Salı) Orta Karadeniz'de görülecek olan yağışların, Çarşamba (09.01.2019) günü sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (30-60 kg/metrekare), iç ve 200 m üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar (20 ila 50 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

Çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'UN SAATLİK HAVA DURUMU :

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (20-40 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da bugün hava nasıl?

Meteoroloji, son dakika hava durumu sıcaklık verilerini yayınladı. Öte yandan Ankara Valiliği, eğitim-öğretime ara verilmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Valilik tarafından resmi açıklama yapıldığında, haber içeriğinde olacaktır.

İSTANBUL'UN SAATLİK HAVA DURUMU :

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’ya dair beş günlük sıcaklık verilerini açıkladı. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; 8 Ocak Salı günü gecesi, kar yağışı tekrardan etkili olması beklenirken, kar yağışı 8 Ocak akşam saatlerine kadar yağması tahmin ediliyor. Salı günü sıcaklık ise en yüksek eksi 1 iken, en düşük eksi 7 olması bekleniyor. 9 Ocak ve 10 Ocak’ta hava açık, sıcaklık eksi 4 ila eksi 7 derece arasında, 11 Ocak’ta hava karla karışık yağmurlu, sıcaklık 4 ila eki 7 derece arasında, 12 Ocak’ta hava kar yağışlı, sıcaklık 1-4 derece arasında olması bekleniyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bölgemizde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ULAŞIMA KAPANAN YOLLAR : Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük'te kar yağışı nedeniyle 284 köy yolu ulaşıma kapandı. Ordu'da 94 mahalle ile Giresun'da 28, Gümüşhane'de ise 63 köye ulaşım sağlanamıyor. Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 295 yerleşim birimine ulaşım bulunmuyor. Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de 106 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 406 köye erişim yok.

AFYONKARAHİSAR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU:

BALIKESİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU:

BİNGÖL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SİİRT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ELAZĞI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU