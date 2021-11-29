İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatı durma noktasına getiren lodos nedeniyle flaş bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda Yarın okul tatil mi? | İstanbul'da 30 Kasım Salı günü okul tatil mi? sorularının yanıtı merak edildi. Detaylar geliyor...

YARIN OKUL TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos sebebiyle yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA 30 KASIM SALI GÜNÜ OKUL TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada lodos sebebiyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim;

İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Meteoroloji tarafından 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Anadolu Yakası'nda ise Kartal Aydos radar sahasında rüzgar şu ana kadar en yüksek saatte 82 kilometre hızla esti.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.