Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 Şubat itibariyle köy okulları ve anaokullarını yüz yüze eğitime başlattı. Ancak son günlerde etkili olan kar yağışı bir çok ildeki okulların açılmasını engelledi. Valilikler peş peşe kar tatili duyurusu yaptı. Karın durmasıyla Yarın okul var mı 18 şubat 2021? 18 Şubat'ta okullar açılacak mı? soruları gündeme geldi. İşte son gelişmeler...

YARIN OKUL VAR MI 18 ŞUBAT 2021?

Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle ildeki okullarda yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini duyurdu. Kocaeli dışında açıklama yapan il valisi olmadı. Bu nedenle 18 Şubat'ta İstanbul dahil diğer illerde okullar açık olacak.

18 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Megakent dahil bir çok ilde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar açılamadı. Pazartesi, salı ve çarşamba günü illerin bazılarında yüz yüze eğitim yine uzaktan yapıldı. 16 Şubat günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okulların açılışının bir gün daha ertelendiğini duyurdu. Böylelikle 17 Şubat günü de okullar açılamadı. Ancak 18 Şubat ile ilgili iller bir kar tatili açıklaması yapmadı. Bu bağlamda 18 Şubat için bir tatil söz konusu değil.

Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.