Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 Şubat itibariyle köy okulları ve anaokullarını yüz yüze eğitime başlattı. Ancak son günlerde salgının seyri diğer kademelerdeki sınıfların yüz yüze başlamasına engel oldu. Yarın okul var mı 2 Mart 2021? 2 Mart'ta okullar açılacak mı? soruları gündeme geldi. İşte son gelişmeler...

YARIN OKUL VAR MI 2 MART 2021?

Yarın yüz yüze eğitim başlayacak ve haftada 2 gün öğrenciler okullarına gidecek. Ancak salgının seyrine göre vaka sayısı çok olan illerde valilikler yüz yüze eğitimi erteleyebilecek.

Twitter hesabından açıklama yapan bakan Selçuk bir özür mesajı yayımladı. Selçuk paylaşımında "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

2 MART'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Mart okullar açılacak mı? sorusuna "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.

SINAVLAR YAPILACAK MI?

Bakan Selçuk, sık sık gündeme gelen sınavların yapılacağı tarihle ilgili "2 Mart meselesi gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili de bir tedbir almak gerekti. Yani diyelim ki 3 Mart'ta ya da 2 Mart'ta, 5 Mart'ta bir vilayet, bir ilimiz o ildeki okulların kapatılması konusunda karar alırsa o zaman sınavlarla ilgili de bir karışıklık olacak. Yani biz '1 Mart akşamı yarın var ya da yok' demiş olacağız, bu da bir kargaşaya yol açacak bunun önüne geçebilmek için de 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." şeklinde konuştu.

