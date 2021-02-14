Yarın okul var mı 2021? Yarın okullar açılacak mı? Yarın hangi okullar açılıyor, hangi sınıflar okula gidecek?

Yarın kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 il valiliğine gönderdiği yazı ile hangi okulların yarın açılacağını bildirdi. Peki Yarın okul var mı 2021? Yarın okul açılacak mı? Yarın hangi okullar açılıyor? İşte son gelişmeler...

YARIN OKUL VAR MI 2021?

Yarın yani 15 Şubat itibariyle salgının az seyrettiği köy okullarında yüz yüze eğitim başlıyor. Ayrıca tüm bağımsız anaokulları da 15 Şubat günü açılıyor.

YARIN HANGİ OKULLAR AÇILIYOR?

1 Mart’ta ilkokul öğrencileri okula gitmeye başlayacak. Öğrenciler haftada iki gün okula gidecek. Ayrıca LGS ve YKS sınavına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk "15 Şubat Pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada iki gün devam edecek." dedi.