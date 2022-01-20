Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışlı diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Batı illerinde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece artarken, Doğu Anadolu için buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Öte yandan yoğun kar yağışının görüldüğü illerde yaşayan veli ve öğrenciler Yarın okul var mı? | Okullar tatil mi? | Kar nedeniyle tatil olan iller hangileri? 21 Ocak 2022 Cuma soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı görülen bazı illerimizde okullar tatil edildi.

OKULLAR TATİL Mİ? 21 OCAK CUMA

Yoğun kar yağışı nedeniyle valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

KAR NEDENİYLE TATİL OLAN İLLER HANGİLERİ? 21 OCAK 2022 CUMA

VAN

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ADIYAMAN

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

RİZE

Valilikten yapılan yazılı açıklamada resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı belirtildi.

ELAZIĞ

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

ARTVİN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.

Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YURT GENLİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 20 Ocak 2022 Perşembe gününde hava durumu şöyle olacak:

"Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak eseceği tahmin ediliyor."

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri altında, Marmara'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzey kesimleri ile iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C

Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, (40-60 Km / sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -7°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu doğusu parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BİNGÖL °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -5°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, -1°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, -1°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, -2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

SİİRT °C, -1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı