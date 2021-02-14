Yarın okullar açılacak mı? Yarın hangi okullar açılıyor, hangi sınıflar okula gidecek?

Yarın kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 il valiliğine gönderdiği yazı ile hangi okulların yarın açılacağını bildirdi. Peki Yarın hangi okullar açılıyor? İşte son gelişmeler...

YARIN OKUL VAR MI 2021?

Yarın yani 2 Mart itibariyle okullarında yüz yüze eğitim başlıyor. Öte yandan 15 Şubat'ta zaten köy okulları ve bağımsız anaokulları derslerine yüz yüze eğitimle başlamıştı.

YARIN HANGİ OKULLAR AÇILIYOR?

2 Mart’ta ilkokul öğrencileri okula gitmeye başlayacak. Öğrenciler haftada iki gün okula gidecek. Ayrıca LGS ve YKS sınavına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri 2 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçecek.

1 Mart için planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün ertelenmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan özür mesajı geldi. Selçuk açıklamasında, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Okullar tüm illerde yarın açılacak mı sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.

SINAVLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Ziya Selçuk, liselerde yapılacak yüz yüze sınavlara, 8 Mart'tan başlamak üzere illerin salgın vaka sayısı durumuna göre karar verileceğini bildirdi.