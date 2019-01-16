Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi?

Tüm yurtta etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve kar yağışı çoğu ilde okulları tatil etti. Öğrenciler sevindirici haberi duymak için internetten "Yarın okullar tatil mi?", "17 Ocak okullar tatil mi?" "Yarın kar tatili var mı?" gibi araştırmalar yapıyor. Peki İstanbul ve Ankara için de kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller...

17 OCAK İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının devam etmesiyle birlikte kar tatili haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Hem kar ile hem de okulların tatil haberi ile sevinen öğrenciler kara ve tatile doymuyor. Öğrenciler ve veliler 17 Ocak yarın İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? gibi internetten araştırmalar yapıyor...

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Açıklama gelene kadar İstanbul ve Ankara illerinde eğitim öğretime devam edilecek. İstanbul ve Ankara Valiliğinden herhangi bir açıklama gelir gelmez haberimize eklenecektir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 OCAK

NİĞDE

Niğde’de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Niğde Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, 17.01.2019 Perşembe günü, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Sincik İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Sincik Kaymakamlığı okulların tatil edilmesiyle ilgili, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi, özel tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine 17.01.2019 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Sincik Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde açıklamada bulundu.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

TOKAT

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verilen Tokat’ta, yarın da ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yağışın devam ettiği kent genelinde kapalı köy yolu sayısı ise 469’a yükseldi.

KARAMAN

Karaman’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, okulların yarın için tatil edildiği belirtilerek, ''Kar yağışı nedeniyle ilimizde bu gece ve yarın için buzlanma ve don beklendiğinden Karaman il genelinde (İlçeler dahil) 17 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır'' denildi.

BİNGÖL KARLIOVA

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullar yarın da tatil edildi.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün okullarda eğitim verilemedi. Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ile köylerdeki okullarda yarın da eğitime ara verileceği bildirildi.