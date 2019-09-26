Yarın okullar tatil mi Yalova? 27 Eylül Cuma lise üniversite tatil mi?

Yarın okullar tatil mi Yalova? 27 Eylül Cuma okullar tatil mi? soruları herkes tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul'da şiddetli deprem sonrası Yalova Valiliği'nden İstanbul okulların tatil olup olmadığı konusunda açıklama geldi. İşte Yalova okullar hangi gün tatil? sorusunun cevabı haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 EYLÜL CUMA YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından büyük panik yaşanıyor. Okullar 1 gün tatil edildi. İstanbul Valiliği okulların bugün tatil edildiği açıkladı.

YALOVA'DA LİSELER TATİL Mİ 27 EYLÜL CUMA 2019?

Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

İstanbul'un ardındansa Bursa, Yalova ve Kocaeli'de de okullar tatil ilan edildi.

YALOVA'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 27 EYLÜL CUMA 2019

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir'' denildi.

UZMANLAR DEPREM SONRASI UYARDI: ARTÇILAR SÜRECEKTİR

İstanbul’da gerçekleşen son depremle ilgili açıklama yapan, Profesör Doktor Şerif Barış, “Bu büyüklükte bir depremin normal bir yapıya zarar vermemesi lazım. Şu anda biz de deprem kongresindeyiz bir sürü insan dışarıda. Yerine büyüklüğüne bakıp tekrar değerlendirme yapmak gerek.” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise şunları söyledi:

“İlk deprem Silivri’deydi ve 4.6 büyüklüğünde oldu. Ama bu depremden sonra giderek küçülmesi gerekirken 5.8’in olması endişelendirdi. Bunun öncü olup olmadığını bilmek mümkün değil. Öncü olduğunu kimse söyleyemez. Artçıları sürecektir. Ama bundan sonrasını söylemek spekülatif olur. Kocaeli’de hissedilmesi çok normal. 4’ün üzerinde artçılar olabilir. Büyük bir panik yaşamamak gerek. Bunlar olabilir.”