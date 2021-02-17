13 Şubat günü başlayan Receb ayı 13 Mart günü sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "dini günler takvimi"ne göre, yarın bu yılın ilk kandili yarın idrak edilecek. Peki Yarın Regaip kandili mi 2021? 18 Şubat ne kandili?

YARIN REGAİP KANDİLİ Mİ 2021?

13 Şubat’ta mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gözler Regaip kandili'nin tarihine çevrildi. Peki 18 Şubat ne kandili?

18 ŞUBAT NE KANDİLİ?

18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek. Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı Regaip Kandilidir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2021

18 Şubat 2021: Regaip Kandili

10 Mart 2021: Miraç Kandili

17 Mart 2021: Berat Kandili

17 Ekim 2021: Mevlid Kandili

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Regaip kandili namazı nedir? Regaib kandili kaç rekat namaz kılınır?

En Güzel Regaip Kandili mesajları! Regaip kandili mesajları resimli

Regaip kandili ibadetleri nelerdir? Regaip kandili duaları neler?