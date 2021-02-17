Bahtiyar Engin kimdir? Nereli, Kaç Yaşındadır? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Almıştır?YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıŞampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var 17 Şubat 2021?Seçil Gür'den sevgilisi Serdar Ortaç'a romantik kutlama! "Bir tek Sen ol yanımda"2021 Bursluluk Sınavı konuları | İOKBS sınav konuları MEB 2021Perşembe günü ne kandili 2021?SON DAKİKA! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis şoku!Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?Ziya Selçuk'tan son dakika ücretsiz tablet müjdesi! 67 bin 620 öğrenciye daha...ŞOK 17 Şubat 2021 kataloğu | ŞOK'un kış fırsatları sizlerle!
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. DİN
  3. Yarın Regaip kandili mi 2021? 18 Şubat ne kandili?

Yarın Regaip kandili mi 2021? 18 Şubat ne kandili?

Üç aylar 13 Şubat'ta başladı. Her yıl 3 aylar ile beraber Kandil zamanları da araştırılıyor. Kandil ne zaman? Yarın ne kandil mi? 18 Şubat kandil mi? 18 Şubat hangi kandil? sorularının yanıtları bir hayli merak ediliyor. İşte Diyanet 2021 dini günler takvimi...

Yarın Regaip kandili mi 2021? 18 Şubat ne kandili?

13 Şubat günü başlayan Receb ayı 13 Mart günü sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "dini günler takvimi"ne göre, yarın bu yılın ilk kandili yarın idrak edilecek. Peki Yarın Regaip kandili mi 2021? 18 Şubat ne kandili? 

YARIN REGAİP KANDİLİ Mİ 2021?

13 Şubat’ta mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gözler Regaip kandili'nin tarihine çevrildi. Peki  18 Şubat ne kandili? 

18 ŞUBAT NE KANDİLİ?

18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek.  Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı Regaip Kandilidir. 

Yarın Regaip kandili mi 2021? 18 Şubat ne kandili?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2021

18 Şubat 2021: Regaip Kandili 

10 Mart 2021: Miraç Kandili

17 Mart 2021: Berat Kandili

17 Ekim 2021: Mevlid Kandili

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Regaip kandili namazı nedir? Regaib kandili kaç rekat namaz kılınır?Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Regaip kandili namazı nedir? Regaib kandili kaç rekat namaz kılınır?

En Güzel Regaip Kandili mesajları! Regaip kandili mesajları resimliEn Güzel Regaip Kandili mesajları! Regaip kandili mesajları resimli

Regaip kandili ibadetleri nelerdir? Regaip kandili duaları neler?Regaip kandili ibadetleri nelerdir? Regaip kandili duaları neler?

 

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT