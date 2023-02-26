Yarin Sardal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yarin Sardal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yarin Sardal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yarin Sardal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yarin Sardal 13 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da ירין סרדל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yarin Sardal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Yarin Sardal'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yarin Sardal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yarin Sardal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yarin Sardal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yarin Sardal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Hapoel Haifa

Yarin Sardal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yarin Sardal şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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