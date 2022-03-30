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Yarın son gün! Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarihi kaçırmayın! Ayrıca kadınlara ayrıcalık sunuluyor!

Zarar eden işletmelerin istihdamlarını korumak ve istihdam sayısını arttırmak için sunulan 100 bin TL faizsiz kredi destek başvuruları yarın sona erecek. İşte kadınlar için de önemli ayrıcalıklar barından kredi için tüm detaylar...

Yarın son gün! Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarihi kaçırmayın! Ayrıca kadınlara ayrıcalık sunuluyor!

İki yıl geri ödemesiz faizsiz kredi için 31 mart (yarın) son gün.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin liraya, kadın istihdamında ise 110 bin liraya kadar 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği veriyor. 

Yarın son gün! Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarihi kaçırmayın! Ayrıca kadınlara ayrıcalık sunuluyor!

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşletmeye alınacak personelin mesleki veya teknik lise mezunu olması gerekiyor ya da üniversite mezunu olması gerekiyor. Son üç yıl içerisinde 180 günden fazla prim gününün bulunmaması, yabancı uyruklu olmaması şartı aranıyor.

Yarın son gün! Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarihi kaçırmayın! Ayrıca kadınlara ayrıcalık sunuluyor!

HANGİ İŞLETMELER BAŞVURABİLİYOR?

2019 yılında 75 bin TL net satış hâsılatına sahip olan işletmeler başvurabiliyor. Projeden imalat sanayisi sektörü tümden yararlanabiliyor. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de belli kapsamda olanları yararlanabiliyor. Ödeme aşamasında işletmenin vergi veya SGK borcunun da bulunmaması gerekiyor.

Yarın son gün! Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarihi kaçırmayın! Ayrıca kadınlara ayrıcalık sunuluyor!​​​​​​​

KADINLARA AYRICALIK

Projde kadınlara yönelik pozitif bir ayrıcalık yapılıyor. Projeye başvuran kadın işletme ise ve işletmeye kadın istihdamı yapılıyorsa kişi başına 10 bin TL fazla destek ödemesi yapılıyor.

100 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

100 bin lira faizsiz kredi desteğine başvurulara e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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