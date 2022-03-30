Yarın son gün! Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarihi kaçırmayın! Ayrıca kadınlara ayrıcalık sunuluyor!​​​​​​​

İki yıl geri ödemesiz faizsiz kredi için 31 mart (yarın) son gün.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin liraya, kadın istihdamında ise 110 bin liraya kadar 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği veriyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşletmeye alınacak personelin mesleki veya teknik lise mezunu olması gerekiyor ya da üniversite mezunu olması gerekiyor. Son üç yıl içerisinde 180 günden fazla prim gününün bulunmaması, yabancı uyruklu olmaması şartı aranıyor.

HANGİ İŞLETMELER BAŞVURABİLİYOR?

2019 yılında 75 bin TL net satış hâsılatına sahip olan işletmeler başvurabiliyor. Projeden imalat sanayisi sektörü tümden yararlanabiliyor. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de belli kapsamda olanları yararlanabiliyor. Ödeme aşamasında işletmenin vergi veya SGK borcunun da bulunmaması gerekiyor.

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KADINLARA AYRICALIK

Projde kadınlara yönelik pozitif bir ayrıcalık yapılıyor. Projeye başvuran kadın işletme ise ve işletmeye kadın istihdamı yapılıyorsa kişi başına 10 bin TL fazla destek ödemesi yapılıyor.

100 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

100 bin lira faizsiz kredi desteğine başvurulara e-Devlet üzerinden yapılıyor.