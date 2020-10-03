Hamas'tan "Filistinli gruplar arasında diyalog oturumlarının hızlandırılması" çağrısı2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Altay maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tuzlaspor, Bursaspor maç özeti, maç sonucuGenç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale ettiBursaspor’da Özer Hurmacı sakatlandıMersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldıYarından itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacakTFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor ile Bursaspor 3-3 berabere kaldıSancaktepe FK - Uşak Spor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Yarından itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacak

Yarından itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacak

ANKARA (AA) - Hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde...

Yarından itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacak

ANKARA (AA) - Hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Yarından itibaren 8 Ekim'e kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle:

"Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35, Balıkesir 31"



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT