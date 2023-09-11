Yarının tıp teknolojileri, INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü’nde hayat bulacak

Sağlık sektörünün geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü sayesinde yarının tıp teknolojileri hayat bulacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yarının tıp teknolojileri, INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü’nde hayat bulacak

Sağlık sektörünün geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü sayesinde yarının tıp teknolojileri hayat bulacak.

INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü, sağlık sektörünün geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan bir merkez olarak kuruldu. Bu önemli adım, sektördeki inovasyon çalışmalarını bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen bir vizyonun parçası olarak öne çıkıyor. Ulusal ve uluslararası arenada, birçok üniversite ve araştırma merkeziyle iş birliği yapacak olan enstitü, bilim insanlarına, araştırmacılara ve akademisyenlere sınırsız olanaklar sunmayı amaçlıyor. INVAMED Başkanı Raşit Dinç, enstitünün vizyonunu, "Bilim insanlarını, araştırmacıları ve akademisyenleri dünya çapında bir iş birliği ağı ile INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü çatısı altında toplamayı ve katılımcılarına yenilikçi düşüncelerini hayata geçirebilme fırsatı sunmayı amaçlıyoruz" sözleriyle ifade ediyor.

Bu enstitü, modern tıbbın ihtiyaç duyduğu teknoloji ve inovasyon alanlarında çığır açacak çalışmalara ev sahipliği yapacak. Robotik, yapay zeka, sanal gerçeklik ve 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak yürütülecek doku ve ilaç üretimi gibi çalışmalar, sağlık sektöründe devrim oluşturmayı amaçlayan projeler olarak ön plana çıkıyor.

"Bu enstitü, sadece bir araştırma merkezi olmanın ötesinde, teorik bilgilerin pratik çözümlere dönüştüğü, inovasyonun kalbi olacak" ifadesini kullanan Dinç, enstitünün sektöre yönelik çok yönlü bir yaklaşım benimseyeceğini belirtiyor.

Ayrıca enstitü, akademik dünyayla sınırlı kalmayıp endüstriyel sektörü de kucaklayarak teorik bilgi ile pratik çözümlerin buluşmasını sağlayacak. Bu sayede, bilim dünyasında sürdürülebilir bir gelişim teşvik edilecek. Aynı zamanda genç araştırmacılara ve bilim insanlarına kariyerlerini geliştirebilecekleri zengin fırsatlar sunulacak.

"Daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışalım"

Dinç, "INVAMED olarak, bilim dünyasının tüm katılımcılarını, bu heyecan verici ve onurlu yolculuğa davet ediyoruz. Birlikte, sağlık sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek, daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışalım" sözleriyle çağrısını tamamlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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