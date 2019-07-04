Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar (2) Adana'da, "racing" tipi motosikletle Didem Özyurteri'nin (46), içinde cep telefonu, bir miktar parası ve kolyesi bulanan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, boş arazide yakan Ömer Yanar (32) ile Furkan Aslan (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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TUTUKLANDILAR Adana'da, "racing" tipi motosikletle Didem Özyurteri'nin (46), içinde cep telefonu, bir miktar parası ve kolyesi bulanan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, boş arazide yakan Ömer Yanar (32) ile Furkan Aslan (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA



