Yarışmada 1 milyonluk ödülü kazanan Rabia İHA’ya konuştu

Bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmada 1 milyon liralık soruyu bilerek büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin, "İkinci kez ameliyatımda aynı odada kaldığım Emine abla var. O da bacak ampütasyonu olmuştu. İki bacağı da yoktu. Ona da protez desteğinde bulunmak istiyorum" dedi.

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, 12 sorunun sorulduğu bir televizyon yarışmasında soruların hepsini doğru bilerek, 1 milyon Türk Lirası değerindeki büyük ödülün sahibi oldu. Göğercin, yarışmaya katılma süreci, yarışma anı ve yarışma sonrası yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Geri dönüleceğine dair hiç ümidim yoktu ama birden geri dönüş aldım"

Annesiyle beraber yarışmayı izlediği sırada başvurma kararı aldığını dile getiren Göğercin, "İzlediğim bölümde de yarışmacı 400 bin liralık soruyu açtırmıştı. Sonra baktım 400 bin liralık soruyu da bildim. Bir başvurayım dedim. Geri dönüleceğine dair hiç ümidim yoktu ama birden geri dönüş aldım. Hatta çok hızlı bir geri dönüş oldu. Daha sonra her şey çok hızlı gelişti. Birden yarışmaya gittim, çekim oldu, 400 bin liralık soruyu gördüm" diye konuştu.

"Bilgi haznemde olan sorular geldi ve hepsini bildim"

Stüdyonun arka kısmındayken çok fazla heyecan içerisinde olduğunu ifade eden Göğercin, "Normalde de çok heyecanlı bir insanım ve heyecanımı da kontrol edemiyorum. Kenan Bey sağ olsun çok destek oldu orada bana. Hiç beklemediğim bir şekilde sorular tıkır tıkır ilerledi. Bilgi bilen kişiye göre değişir ama bilgi haznemde olan sorular geldi ve hepsini bildim. Çok heyecan vericiydi. Özellikle her soruyu bilmediğiniz için ne geleceğini de bilmiyorsunuz. Bu yüzden her soru bir milyonluk etkisi oluşturuyor. Bu soru gelecek ama biledebilirim, bilmeyedebilirim. Hiç duymadığım bir yer de olabilir, hep içerisinde olduğum bir soru da olabilir. Birinci sorudan 11'inci soruya kadar çok farklı bir ambiyans yaşıyorsunuz. 1 milyonluk soruda zaten kopuyorsunuz, tamamen gidiyor her şey" dedi.

"O an bir bilgi yoktu ama bilgiye ulaşabileceğimi biliyordum"

1 milyon Türk Lirası değerindeki soruyu gördüğü zaman sorunun cevabını tahmin edebildiğini belirten Göğercin, "O an bir bilgi yoktu ama bilgiye ulaşabileceğimi biliyordum. Zaten biraz yorum sorusuydu. Biraz çaba ve azimle başardım. Hiç geri çekilmeyi düşünmedim. Soruyu dikkatle düşünmeye çalıştım. Çok dikkatli düşünemedim. Bir buçuk saat boyunca düşündüm ama başardım, cevabı buldum. Çok mutluyum" diye konuştu.

"Tanımadığım, hiç görmediğim insanlar beni evlatları gibi bağırlarına bastı"

Yarışmayı kazanmasının ardından çok güzel tepkilerle karşılaştığının altını çizen Göğercin, "1 milyona kadar geldiğim bölüm ve 1 milyonluk bölüm arasında müthiş duygularını yansıttılar bana. Çok sevecenlerdi. Herkes çok destekliyordu. Tanımadığım, hiç görmediğim insanlar beni evlatları gibi bağırlarına bastı. Herkes beni çok destekliyordu. Dua ediyorlardı, kazanmamı diliyorlardı ve bundan sonraki hayatımın hep güzel geçmesini diliyorlardı. Aynı dilekleri canı gönülden ben de onlara hissediyorum. Bu kadar sevgiyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

"İnsan istedikten ve azmettikten sonra her şeyi başarabiliyor"

Yarışmanın ilk sorularında eleneceğini düşündüğünü söyleyen Göğercin, "Acaba kabul görürsem gider miyim diye bir güvensizliğim oldu kendime ama sonra fark ettim ki insan istedikten ve azmettikten sonra her şeyi başarabiliyor. Bu yüzden orada o kelimeyi kullandım. Her şeyi başarabiliyorum. Bu yarışma bir şeyleri başardığım ilk şey değildi. Ben kendi hayatımın hikayesinde de pek çok şeyi başardım" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayatımızda destek bekleyen, yardım bekleyen binlerce insan var"

Yarışmanın ardından Ankara'da protez üretimi yapan Kırşehirli iş adamı Mustafa Düğer'in bütün estetik protez kol masraflarını karşılayacağını ifade etmesini de değerlendiren Göğercin, "Kendisiyle iletişime geçeceğiz. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Sadece benim için değil. Ben sadece kameralar karşısında görünen bir insanım. Hayatımızda destek bekleyen, yardım bekleyen binlerce insan var. Sadece maddi olarak demiyorum, manevi olarak da çok destek bekleyen insan var. Bu konuda toplum olarak umarım biraz daha bilinçleniriz. Mustafa Bey de bu konuda bilinci artırmak için bir adım attı. Kendisine de çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Hastanede aynı odada kaldığım Emine ablaya protez desteğinde bulunmak istiyorum"

Kazandığı ödülle ilgili en büyük hayalinin estetik el yaptırmak olduğunu anlatan Göğercin, sözlerine şöyle devam etti:

"İkinci kez ameliyatımda aynı odada kaldığım Emine abla var. O da bacak ampütasyonu olmuştu. İki bacağı da yoktu. Ona da protez desteğinde bulunmak istiyorum. Kalan parayı da ailemle değerlendireceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)