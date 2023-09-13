Yarışmadan 1 milyon lira kazanan Rabia’nın protezini iş adamı karşılayacak

Katıldığı yarışma programında 1 milyon Türk lirası kazanan ve söyledikleri ile tüm Türkiye'yi etkileyen Rabia Birsen Göğercin'in istediği protez kolu iş adamı Mustafa Düger karşılayacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yarışmadan 1 milyon lira kazanan Rabia’nın protezini iş adamı karşılayacak

Katıldığı yarışma programında 1 milyon Türk lirası kazanan ve söyledikleri ile tüm Türkiye'yi etkileyen Rabia Birsen Göğercin'in istediği protez kolu iş adamı Mustafa Düger karşılayacak.

Rabia Birsen Göğercin, katıldığı yarışma programında 1 milyon liralık ödül kazanmış ve söyledikleri ile tüm Türkiye'yi etkilemişti. Geçirdiği bir kaza sonrasında sağ elini kaybeden Rabia, yarışmadan kazandığı para ile "estetik protez" yaptırmak istediğini belirtmişti. Ankara'da bulunan Kırşehirli iş adamı Mustafa Düger, Rabia'nın protezini karşılamak istediğini belirtti. Ahilik kültürü ile yetiştiğini söyleyen Düger, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Fizyoterapistim. 1991 yılında mezun oldum. 1993 yılından beri kolunu ve bacağını kaybeden kişilere takılan protez malzemelerinin üretimini ve pazarlamasını yapıyorum. Biliyorsunuz Ahi Evran Kırşehir'de yaşadı uzun yıllarca. Hem Türkiye'de hem de Kırşehir'de bu Ahilik kültürünün oluşmasında çok katkı sağladı. Bizler de bir Kırşehir'in evladı olarak Ahilik kültürüyle, Ahilik bilinciyle yetişmiş insanlarız. Bizler birer Ahi olarak ihtiyacı olan insanlara her zaman yardımcı olmaya hazırız. Bu bilinçle yetiştiğimiz için bu süreçte de bu özelliğimizi unutmadan, bu kültürümüzü unutmadan Rabia kızımıza ivedilikle yardım etmek istedik" ifadelerini kullandı.

"Rabia'nın videosunu izlediğimde çok etkilendim"

Rabia'nın videosunun kendisini çok etkilediğini söyleyen Düger, "Rabia'nın videosunu izlediğimde çok etkilendim. Bu beni derinden etkiledi. Babasıyla arasındaki o iletişim, babasıyla olan arasındaki bağ çok duyguluydu. Aynı yaşta benim de bir kızım var. Ben de bir kız babasıyım. Bir tane çocuğum var. Bu da beni daha fazla etkiledi. Bu nedenle arkadaşlarımla bu konuyu değerlendirdiğimizde Rabia'nın televizyonda söylediği estetik kol protezi konusunda kendisine yardımcı olabileceğimizi düşündük. Bu süreçte Ankara Vali Yardımcısı'na ulaştık. Vali Yardımcımız Doktor Ayhan Özkan'a ulaştık. Kendisi bize bu konuda yardımcı olarak, Rabia'ya ulaşmamızı sağladı. Kendisi Rabia'yla görüştü ve bu isteğimizi, bu arzumuzu kendisine iletti ve böylelikle biz bu protezi yapmaya karar verdik" dedi.

Rabia'nın kazandığı parayı protez için harcamasına gerek olmadığını söyleyen Düger, "Rabia'nın programını izlediğimde yarışmada çok başarılı olduğunu gördüm. Çok başarılı cevaplar verdi. Kendisini bundan dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca Rabia bu program sonucunda elde ettiği parayı protez yaptırmak için kullanacağını söyledi. Bunu kullanmasına gerek yok. Protezini biz karşılayacağız. O yüzden bu parayı eğitimine harcayabilir. Ailesinin bir ihtiyacını veya kendisinin başka ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu nedenle bu parayı protez amacıyla kullanmasını istemiyoruz. Protezini biz yapacağız" şeklinde konuştu.

Protezin yapım aşamaları hakkında bilgi veren Düger, "Yapacağımız protez de şöyle olacak; Rabia ile buluştuğumuzda kolundan ölçüler alacağız. Bu ölçülere göre protez bire bir yapılacak. Estetik protez olduğu için televizyonda da bahsettiği gibi çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir protez. Dışarıdan bakıldığında diğer kolunun yani protez ihtiyacı olan kolunun sağlam tarafla farkı olmadığını gösterecek bir protez ortaya koymak gerekiyor. Biz de bu süreci yapacağız kendisine. Bunu da ücretsiz olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

Aynı yaşlarda bir kızının olduğunu ve bunun kendisini daha çok etkilediğini belirten Düger, "İzlediğimde ağlamamak için kendimi zor tuttum. Tabii birçok insanımız, birçok vatandaşımızın da bu duygu seli içerisine kapıldığını biliyorum. Çünkü etrafımdaki arkadaşlarımla da bunu konuştuğumda bütün arkadaşlarım çok etkilenmişlerdi. Rabia çok cana yakın, çok sempatik, çok heyecanlı, çok sevimli bir kız çocuğu ve duygularını da çok rahat ifade edebilen, yaşadığı o duygu selini rahat ifade edebilen bir kişi. Televizyon ekranında da bütün 82 milyonun bu konudan etkilendiğini düşünüyorum. Ben de onlardan bir tanesiyim. Çok etkilendim. Benim yüreğimi dağladı konuşması ve söylediğim gibi ben de bir babayım. Aynı yaşlarda bir kızım var. Bu da beni çok etkiledi. Bir kız evlatla baba arasındaki ilişkinin bu duygu seline dönüşmesi de çok beni etkiledi. Bu nedenle ben de kendime görev olarak düşündüm bu işi. Rabia'ya yardım etmeye karar verdim" diye konuştu.

Rabia'nın hafta sonu Ankara'ya geleceğini söyleyen Düger, "Sayın vali yardımcımızın beyan ettiğine göre bu hafta sonu Ankara'ya dönecekler. Şu an İstanbul'da olduklarını biliyorum. Ankara'ya döndüklerinde kendisiyle görüşeceğiz, buraya davet edeceğiz, konuşacağız. Gerekli açıklamaları yapacağız. Gerekli bilgileri vereceğiz. Kendisinden ihtiyaç duyulan protez için gerekli ölçüyü alacağız ve ona göre protez yapım sürecini başlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Rabia'nın protezini karşılayacak olan Düger, Rabia'nın şu an kullandığı biyonik el ile estetik protezin farklı olduğuna değindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Son Haberler
İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli yeni imajı ile dikkat çekti
İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli yeni imajı ile dikkat çekti
Kamyon kamyon çöp çıktı...Evini temizlettirmek istemeyen kadın arka arkaya beddua yağdırdı
Kamyon kamyon çöp çıktı...Evini temizlettirmek istemeyen kadın arka arkaya beddua yağdırdı
Ünlü grubun konserinde uyuşturucu uyarısı
Ünlü grubun konserinde uyuşturucu uyarısı
Ölen öğretmenin eşinden öğrencileri duygulandıran hediye
Ölen öğretmenin eşinden öğrencileri duygulandıran hediye
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!