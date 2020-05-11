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  3. Yarışta yanlış yolu seçen sürücü, balçığa saplandı!

Yarışta yanlış yolu seçen sürücü, balçığa saplandı!

Sivas’ta Off-Road tutkunu, yanı başında duran köprüden geçmek yerine ırmaktan geçmek isteyince debisi artan ırmakta suya kapılmaktan arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu. Kurtarma operasyonunun ardından aracın içinde biriken suyun kapıyı açarak boşaltılması ise dikkat çekti.

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11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:00

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