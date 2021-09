Yarıştığı döneme damga vurmuştu! Barış Murat Yağcı Survivor 2022 All Star'a katılacak mı? Survivor 2020'de yarışan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Barış Murat Yağcı birinciliği Cemal Can Seven'e kaptırmış ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Herkes bu sene All Star'da yarışıp yarışmayacağını merak ediyor. Peki Barış Murat Yağcı Survivor 2022 All Star'a katılacak mı?

Geçtiğimiz sezonda Survivor'da İsmail Balaban'ın şampiyon olmasının ardından önümüzdeki sene All Star'ın olacağı öğrenilen Survivor'a kimlerin dahil olacağı merak ediliyor. Cemal Can Seven'in şampiyon olduğu sene ikinci olarak Survivor'a damga vuran Barış Murat Yağcı, yeniden Dominik'e gideceğini açıkladı. İzlenme rekorları kıran Acun Ilıcalı'nın TV8'de sunduğu Survivor'da bu sene eski yarışmacıların yarışacağı Survivor 2022 All Star ekrana gelecek. 'Survivor 2020'de Cemal Can Canseven'den daha az SMS alarak yarışmayı ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı, önceki gün İstanbul’da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. "BU SEFER DAHA FARKLI OLACAK" Medyaradar'da yer alan habere göre Yağcı, alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlarken Survivor All Star 2022'ye katılacağını açıklayan Yağcı, “Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım” dedi. "GERÇEK SURVİVOR DEĞİL" Geçtiğimiz mayıs ayında Hürriyet’e açıklamalarda bulunan oyuncu, 'Her Şeye Rağmen' adlı kitabında yer alan "Kazanan kişinin ‘survivor’ olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" sözlerine açıklık getirmişti. Cemal Can Canseven'in bir kere bile potaya girmediğini belirten Yağcı, "Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir ‘survivor’ değil ki. Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor." demişti. Barış Murat Yağcı, "O zaman sen neden ‘Survivor’ olamadın?" sorusunu ise bireyselliğe geçildiğinde sakatlandığını söyleyerek, "Omzum artık bitik durumdaydı. Yoksa ilk dört aylık performansım yarışma tarihindeki en iyi rekordu. Beşinci ayda sakatlık yaşadıktan sonra performansım düştü" şeklinde cevaplamıştı. barış murat yağcısurvivor all star