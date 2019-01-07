Yarıyıl tatili Macera Park’ta yaşanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yaşayarak Öğrenme Macera Park misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Macera Park'ın heyecan dolu parkurunda doyasıya eğlendi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "Vatandaşlarımızın Macera Park'a talepleri her geçen gün daha da artıyor. Misafirlerimiz eğlenmenin yanında doğa ile iç içe olan parkurumuzda günün stresini ve yorgunluğunu üstlerinden atabiliyorlar. Okullarımızdan gelen öğrenciler de keyifli bir gün geçirmenin tadını çıkarıyor, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmenin ayrıcalığını elde ediyorlar. Okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilerin ve vatandaşlarımızın keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için Macera Park yarıyıl tatilinde de hizmet sunmaya devam edecek. Tüm misafirlerimizi eğlenmek ve öğrenmek için Macera Park'a bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA