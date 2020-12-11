Yarıyıl tatili ne zaman 2020-2021? Yarıyıl tatili erken mi yapılacak? MEB'den son dakika açıklama

Pandemi döneminde derslerini uzaktan EBA üzerinden alan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yarıyıl tatilinin yapılacağı tarihe yoğunlaştı. İlk dönemin bitmesine kısa bir süre kala Bakan Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki Yarıyıl tatili ne zaman 2020-2021? Yarıyıl tatili öne alınacak mı? MEB'den son dakika açıklama

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2020-2021?

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de yapılacak. İkinci dönem ara tatili de 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK?

NTV ekranlarında soruları yanıtlayan Selçuk, konuya ilişkin, ''Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında var.'' açıklamasında bulundu.

KARNE VERİLECEK TARİH DEĞİŞİR Mİ?

İş takviminde değişiklik yapılabileceğine dikkat çeken Selçuk, ''Biz çocuğumuzun eline karne vermek istiyoruz. Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz.'' dedi.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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